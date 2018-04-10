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В Орле продолжаются поиски четырёх пропавших школьниц
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В Орле продолжаются поиски четырёх пропавших школьниц 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области сотрудники полиции и волонтёры разыскивают четырёх девочек, сбежавших из дома.
По состоянию на 00:40 10 апреля 2018 года, поисково-спасательные мероприятия приостановлены и будут возобновлены утром, сообщает Поисково-спасательный отряд «Барс». Поисковики опубликовали фотографии пропавших подростков.
Напомним, 9 апреля с 8:10 до 8:25 дети самовольно покинули территорию школы №33 по переулку Южный. Школьницам от 14 до 12 лет: Быковская Кристина, Иванова Мария, Вакар Татьяна, Зайцева Милена. Одна из них уже убегала из дома на сутки, склонна к девиантному поведению.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просят сообщить по телефону: 8 (4862) 22-23-01 или 02. Более подробная информация в группе.
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