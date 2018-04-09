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В 2017 году в Пекине была закрыта 321 свиноферма
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В 2017 году в Пекине была закрыта 321 свиноферма 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — В целях охраны окружающей среды и экономии водных ресурсов власти китайской столицы в 2017 году закрыли 321 свиноводческую ферму.
Согласно последним данным Государственного статистического управления КНР, в 2017 году в городе было выращено 2,42 млн голов свиней для убоя, что на 12,1 проц. меньше, чем в предыдущем году.
Свиноводство запрещено в районах Пекина общей площадью более 5200 кв. км, что составляет почти треть общей территории города. Особо строгий запрет действует в местах вблизи главных источников питьевой воды и важных инфраструктурных объектов, а также в густонаселенных зонах.
Следует отметить, что к масштабному закрытию свиноферм в Пекине также привели факторы повышения себестоимости свиноводства и снижения цен на свинину.
Вместе с этим, власти города выбрали более 20 свиноферм для пробного внедрения технологий переработки отходов и сбережения воды. -0-
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