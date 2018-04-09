Алтайские подопечные Фонда Мельниченко победили в международном конкурсе

Воспитанники Центра детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова», действующего на базе АлтГТУ, Глеб Голинг и Данил Сивцов стали победителями и призерами одного из крупнейших престижных мировых соревнований юных исследователей, которое проходило на минувшей неделе в Китае . Поездка была организована при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

XXXVIII Пекинский конкурс научных работ старшеклассников — Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC) — событие, объединяющее учащихся и преподавателей со всего мира, для обмена инновационными идеями и технологиями. Ежегодно для участия в данном конкурсе организаторы приглашают по одной делегации от зарубежных стран с высоким научно-техническим потенциалом. В этом году в состав российской команды вошли барнаульские школьники Глеб Голинг и Данил Сивцов, а также Мигран Шароян из Кемерова . Все ребята являются воспитанниками региональных образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.

Проекты Глеба Голинга и Миграна Шарояна возглавили турнирную таблицу Mini Maker Fair for Students в общем зачете, а Данил Сивцов стал обладателем серебряной медали в номинации Fair. Судно на воздушной подушке, работающее на одном двигателе, многоцелевая стабилизирующая платформа, проектирование оптической системы для исследований космических лучей — круг интересов российских школьников оказался очень широким и произвел впечатление на экспертов конкурса. Активное участие в подготовке ребят к турниру принимал Сергей Сергеев , организатор Лаборатории научного творчества (ЛАНАТ) МГУ

Отметим, научно-технические разработки участников были представлены в 4 категориях: информатика, математика, зоология и биомедицина. Помимо основной программы мероприятия, в рамках BYSCC впервые прошла выставка STEAM-проектов Mini Maker Fair for Students, которые были выполнены в формате DIY (do it yourself — сделай это сам) или DIWO (do it with others — сделай это вместе с другими). В них учащиеся воплотили свои креативные идеи в реальность с помощью таких инновационных технологий, как электроника, 3D-печать, робототехника и микропроцессоры.