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Алтайские подопечные Фонда Мельниченко победили в международном конкурсе
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Алтайские подопечные Фонда Мельниченко победили в международном конкурсе 

АиФ — Алтай 17 минут назад
Воспитанники Центра детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова», действующего на базе АлтГТУ, Глеб Голинг и Данил Сивцов стали победителями и призерами одного из крупнейших престижных мировых соревнований юных исследователей, которое проходило на минувшей неделе в Китае. Поездка была организована при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.
XXXVIII Пекинский конкурс научных работ старшеклассников — Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC) — событие, объединяющее учащихся и преподавателей со всего мира, для обмена инновационными идеями и технологиями. Ежегодно для участия в данном конкурсе организаторы приглашают по одной делегации от зарубежных стран с высоким научно-техническим потенциалом. В этом году в состав российской команды вошли барнаульские школьники Глеб Голинг и Данил Сивцов, а также Мигран Шароян из Кемерова. Все ребята являются воспитанниками региональных образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.
Проекты Глеба Голинга и Миграна Шарояна возглавили турнирную таблицу Mini Maker Fair for Students в общем зачете, а Данил Сивцов стал обладателем серебряной медали в номинации Fair. Судно на воздушной подушке, работающее на одном двигателе, многоцелевая стабилизирующая платформа, проектирование оптической системы для исследований космических лучей — круг интересов российских школьников оказался очень широким и произвел впечатление на экспертов конкурса. Активное участие в подготовке ребят к турниру принимал Сергей Сергеев, организатор Лаборатории научного творчества (ЛАНАТ) МГУ.
Отметим, научно-технические разработки участников были представлены в 4 категориях: информатика, математика, зоология и биомедицина. Помимо основной программы мероприятия, в рамках BYSCC впервые прошла выставка STEAM-проектов Mini Maker Fair for Students, которые были выполнены в формате DIY (do it yourself — сделай это сам) или DIWO (do it with others — сделай это вместе с другими). В них учащиеся воплотили свои креативные идеи в реальность с помощью таких инновационных технологий, как электроника, 3D-печать, робототехника и микропроцессоры.
— Основное направление нашего Фонда — поддержка детей, одаренных в сфере естественно-математических наук и инженерно-технического творчества. Мы рады тем результатам, которые показали школьники, участники наших программ, на высоком международном уровне. Мы гордимся воспитанниками наших центров детского научного и инженерно-технического творчества, защитившими честь нашей страны. Не зря сказал Ломоносов, что российское могущество прирастать будет Сибирью! — Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко.
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