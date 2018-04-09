Ещё
Омск украсят цветами за 2,6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омск украсят цветами за 2,6 млн рублей 

АиФ-Омск 27 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает НГС. Омск со ссылкой на информацию, размещённую на портале госзакупок.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявила аукцион и ищет подрядчика цветочной рассады. Цветами планируют украсить Соборную площадь, Воскресенский сквер и другие места центра города. Всего на эти цели планируют потратить около 2,6 млн рублей, на эти деньги необходимо будет закупить более 150 тыс. цветов: бегоний, петуний (их больше всего), карликовых подсолнухов, колеусов, бархатцев и других.
«Если погода позволит, начнём, как и в прошлые годы, уже к 9 Мая высаживать», — прокомментировал директор управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска Владимир Казимиров.
Отметим, что победители аукциона станут известны 16 апреля.
АиФ-Омск: последние новости
Бурков отстранил чиновницу за отписки на письма омичей Сумароков покидает пост начальника ГУИП Омской области Омским охотникам грозит крупный штраф за отстрел перелётных птиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты125
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1556
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН866
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей22
Больная Пьеха оказалась в больнице без лекарств17
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение