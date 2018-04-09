Омск украсят цветами за 2,6 млн рублей 

Об этом сообщает НГС. Омск со ссылкой на информацию, размещённую на портале госзакупок.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявила аукцион и ищет подрядчика цветочной рассады. Цветами планируют украсить Соборную площадь, Воскресенский сквер и другие места центра города. Всего на эти цели планируют потратить около 2,6 млн рублей, на эти деньги необходимо будет закупить более 150 тыс. цветов: бегоний, петуний (их больше всего), карликовых подсолнухов, колеусов, бархатцев и других.
«Если погода позволит, начнём, как и в прошлые годы, уже к 9 Мая высаживать», — прокомментировал директор управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска Владимир Казимиров.
Отметим, что победители аукциона станут известны 16 апреля.