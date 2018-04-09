Обзор московских событий в СМИ за 9 апреля

«Коммерсантъ». Еда особой важности Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал партнеров-рестораторов. ссылка

«Известия» . 30 компаний пропустят Московский автосалон В ММАС-2018 пока готовы поучаствовать только восемь предприятий. ссылка

«Известия». Штрафы за задержку рейсов значительно вырастут Санкции для авиаперевозчиков могут увеличиться в 14 раз. ссылка

«Российская газета». Управы нет? Стритрейсер сбил насмерть женщину в Москве . ссылка

«Российская газета». Входной билет в вуз Победители школьных олимпиад в Подмосковье получат новые льготы. ссылка

«Российская газета». Свобода как ответственность Труппа «Табакерки» получила нового худрука. ссылка

«Российская газета». Крути педали В Москве могут сделать еще 30 км велополос. ссылка

«Российская газета». На долгострое поставлен трест Власти столицы рассказали о судьбе ЖК «Царицыно». ссылка

Московский комсомолец ». Москвичи увидят 9 мая новейший истребитель Самолет пятого поколения впервые пролетит над столицей в парадном строю. ссылка

«Московский комсомолец». В Табакерку пришел амбидекстр: В. Машков о театральном зазеркалье Новый худрук дал первое интервью: «Мой путь от внимания — к чувству, а внимание — это предчувствие». ссылка

«Московский комсомолец». В пасхальную ночь скончалась актриса столичного театра «Школа современной пьесы» А. Волчкова В пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России . ссылка

«Московский комсомолец». Московский педагог должен разбираться в блокчейне и конструировать роботов В столице подвели итоги олимпиады по информатике для учителей. ссылка

«Московский комсомолец». Реновация продолжается: К заселению готов новый дом на проспекте Вернадского Всего в 2018 г. запланировано переселение в 32 новых дома. ссылка

Независимая газета ». Московским учителям информатики устроили перезагрузку Лучшие IT-педагоги столицы смогут пройти стажировку в Кремниевой долине. ссылка

Московская правда ». Болельщиков в «Лужники» доставят на Lamborghini Канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников» откроют к чемпионату мира по футболу 2018 г. ссылка

«Московская правда». Московские спасатели эвакуировали 55 человек из горящей высотки Пожар произошел на четвертом этаже 17-этажного дома по ул. Болотниковская в Нагорном районе столицы. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин пригласил москвичей оценить благоустройство города Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан оценить благоустройство города путем голосования на портале проекта «Активный гражданин». ссылка

«Вечерняя Москва». Благодатный огонь доставили в московские храмы К мировой исторической традиции приобщились пассажиры как наземного, так и подземного транспорта. ссылка

«Вечерняя Москва». Спрос на велосипеды постоянно растет 25 апреля 2018 г. в столице откроются велопрокаты. ссылка

«Вечерняя Москва». Парки берегут от открытого огня Столичным жителям напоминают о запрете на разведение костров. ссылка

«Вечерняя Москва». Дороги помыли и начали ремонтировать После промывки городские службы приступили к ремонту асфальта. ссылка

«Вечерняя Москва». Школьники штурмуют пьедестал 9 апреля 2018 г. в столице стартует финальный этап Всероссийской олимпиады по испанскому и итальянскому языкам. ссылка

«Вечерняя Москва». Около 17,5 млн кв. м московских дорог будет отремонтировано до конца года Над ремонтом столичных дорог трудятся более 8 тыс. специалистов. ссылка

«RT». В московском «Зарядье» планируют установить памятник Д. Хворостовскому В московском парке «Зарядье» планируется установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. ссылка