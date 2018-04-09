Апрельский снег в Хабаровске стал «звездой» соцсетей

В воскресенье, 8 апреля в Хабаровск вернулась зима. Пушистый снег, который укутал город, стал главным героем публикаций пользователей социальных сетей, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

На апрельский каприз природы в интернете, как обычно, отреагировали по-разному. Кто-то писал, что погода сказочная, а снег приятно скрипит под ногами, другие просили вернуть все-таки весну. Заметили хабаровчане и то, что погодное явление совпало со светлым праздником Пасхи.

Нашлись и пользователи, которые вместо того, чтобы делиться впечатлениями, слепили снеговика.

Больше фотографий апрельского снегопада от жителей Хабаровска смотрите в галерее ИА «Хабаровский край сегодня». Авторы: Instagram @fotohab.ru, @kolontay. a. a, @posmitnaianatalia, @kate_meer_photo, @l0llybomb, @idlightsaber, @arty_bakulin, @env198711, @galina_smorchkova, @k0nstrukt0, @leruzh4212, @leopoldovna27, @olga_reshetniak_russia, @evgeny_karlson, @anna_malevskaya, @nataliapozhilenkova, @its_viktorz, @syrkinfoto, @evgamos, @starovoitovaiuliia