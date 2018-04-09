Ещё
Медпоезд «Академик Углов» отправится в путь по Иркутской области 11 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медпоезд «Академик Углов» отправится в путь по Иркутской области 11 апреля 

АиФ Иркутск 25 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Приангарье вновь начинает курсировать передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов». С 11 по 21 апреля медицинский поезд совершит поездку и прием граждан по югу Иркутской области.
Напомним, граждане могут пройти следующие виды исследований: маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, исследования крови и мочи, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопию, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию и ряд других.
Приём проводится с 09.00 до 18.00. Консультации участникам и ветеранам Великой Отечественной войны оказываются без очереди ежедневно. Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения.
Расписание работы поезда по станциям:
11 — 12 апреля — ст. Байкальск,
13 — 14 апреля — ст. Слюдянка-1,
15 апреля — ст. Култук,
16 апреля — ст. Маритуй,
17 апреля — ст. Байкал,
18 апреля — ст. Андриановская,
19 апреля — ст. Подкаменная,
20 апреля — ст. Большой Луг,
21 апреля — ст. Усолье-Сибирское.
АиФ Иркутск: последние новости
Иркутские врачи прооперировали подростка, которого ранили ножом в школе 160 килограмм байкальского омуля изъяли в Слюдянке у иркутянина «Ростелеком» в Иркутской области запускает новый пакет услуг для бизнеса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты125
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1556
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН866
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей22
Больная Пьеха оказалась в больнице без лекарств17
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение