Медпоезд «Академик Углов» отправится в путь по Иркутской области 11 апреля

В Приангарье вновь начинает курсировать передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов». С 11 по 21 апреля медицинский поезд совершит поездку и прием граждан по югу Иркутской области

Напомним, граждане могут пройти следующие виды исследований: маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, исследования крови и мочи, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопию, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию и ряд других.

Приём проводится с 09.00 до 18.00. Консультации участникам и ветеранам Великой Отечественной войны оказываются без очереди ежедневно. Направление на консультацию в ПКДЦ можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения.

Расписание работы поезда по станциям:

11 — 12 апреля — ст. Байкальск,

13 — 14 апреля — ст. Слюдянка-1,

15 апреля — ст. Култук,

16 апреля — ст. Маритуй,

17 апреля — ст. Байкал,

18 апреля — ст. Андриановская,

19 апреля — ст. Подкаменная,

21 апреля — ст. Усолье-Сибирское.