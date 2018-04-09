Присяжные удалились для обсуждения вердикта «приморским партизанам»

ВЛАДИВОСТОК , 9 апр — РИА Новости . Присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» удалились для изучения опросного листа и обсуждения вердикта, передает корреспондент РИА Новости из зала Приморского краевого суда.

Из-за гипертонии одна из присяжных не смогла приехать на заседание. Ее освободили от дальнейшего участия. Обвинение заявило, что возможно продолжение рассмотрения дела без запасного присяжного. Потерпевшие поддержали, защита тоже.

"Чтобы ответить не поставленные вопросы, вам нужно полагаться на собственные суждения… Каждое доказательство в отдельности и вместе вы оцениваете только по своему внутреннему убеждению", — сказал судья присяжным в напутственном слове. Он призвал коллегию опираться на свою память и записи.

В вопросном листе 20 вопросов. Судья передал опросный лист старшине присяжных, и те удалились на обсуждение вердикта.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.