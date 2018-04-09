Архитектурные сокровища Перми. Завод «Пермалко», или то самое здание из красного кирпича на Окулова

Спиртоочистительный завод появился на камском берегу еще в позапрошлом веке. Сейчас впечатляющее здание из красного кирпича огорожено от посторонних взглядов, но нас пригласили — специально чтобы показать вам все изнутри. Завод «Пермалко» — в новом выпуске «Архитектурных сокровищ Перми».

В декабре 1893 года министр финансов Российской империи Сергей Юльевич Витте задумал «винную» реформу и постановил пермской казне выкупить у купца Суслина участок земли на улице Набережной (сейчас Окулова. — Прим. авт.). Сам Суслин приобрел это усадебное место у титулярного советника Павла Петровича Песцова еще в 1889.

Пермской губернии повезло стать одним из экспериментальных регионов (наряду с Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниями. — Прим. авт.), где вводилась государственная алкогольная монополия. Теперь заводы могли производить именно столько алкоголя, сколько заказало государство, и только государству его продавать.

Узоры из красного кирпича

Витте строил такие заводы по всей стране

В июле 1894 Суслину заплатили 40 тысяч рублей серебром — а 1 января 1895 прошло торжественное открытие Пермского казенного спиртоочистительного завода. Запускали «Винный завод № 12» — а именно так он назывался в начале пути — с молебном. Об этом писали «Пермские губернские ведомости» в выпуске от 4 января 1895 года. Однако такие предприятия массово появлялись по всей стране. Пермский завод стал пятым в череде спиртоочистительных построек Витте.

1895 годом датируются не только корпуса завода, но и огромные цистерны в спиртохранилище. Они используются до сих пор и ежегодно проходят все необходимые проверки, но принадлежать могли еще купцу Суслину.

Цех работает в полную силу

Здание выше, чем кажется из-за забора

Полуарочные элементы

Здание, похожее на средневековую цитадель с башенками, выделяется на фоне остальной Перми и в 19 веке, и в современном городе.

К берегу причаливали купеческие баржи, и спирт-сырец по подземным ходам доставлялся прямо на завод. Чтобы оценить масштабы этих туннелей, достаточно заметить, что их размера хватило бы для прохода лошади с груженной бочками телегой. Также ходы связывали друг с другом и корпуса. Но сейчас все проходы заложены и заблокированы.

По этой лестнице ходили женщины с коромыслами!

Внутри кипят производственные процессы

По трубам жидкость поступает из одного помещения в другое

Завод продуктивно работал до вступления Российской империи в Первую мировую войну. Продажа любого алкоголя для личного потребления была строго запрещена. А уже в конце 1917 ввели «сухой закон», и завод приостановил свою деятельность. Часть спиртоочистительного оборудования вывезли, среди местных началось мародерство. Уходило всё, что осталось незакрепленным или закрепленным недостаточно крепко. Уносили медные чаны, снимали рамы, дверные ручки и даже шпингалеты.

В конце 1925 Новая экономическая политика провозгласила возвращение спиртоводочной промышленности. Город приступил к восстановлению заброшенных корпусов, строительству забора по периметру важного объекта и возвращению необходимого оборудования.

Крышки пришлось заменить на новые

Коллектив завода в 1985 году и сегодня

Первые фото завода

В январе 1927 спиртоводочный завод запустили во второй раз. На заводе тогда работали примерно 200 человек, а его главной стратегической задачей стала борьба с самогоноварением. Основной клиентурой завода была русская деревня — туда уходило примерно 80% продукции, а это около 170 тысяч ведер в год.

В 1939 году на заводе установили первый конвейер и начали производство сладких, горьких настоек и ликеров. В годы Второй мировой войны ликеро-водочному производству пришлось потесниться. Основные помещения занял эвакуированный в Пермь Украинский машиностроительный завод. А розлив продукции переместили в относительно небольшое помещение (ныне столовая), но даже в таких условиях завод умудрялся справляться с жесткими планами военного времени.

Первые образцы продукции

В октябре 1945 Машзавод уехал на Украину , оставив после себя разрушения. Для вывоза станков пришлось ломать стены и перегородки в подсобных помещениях.

В советские времена предприятие стало именоваться «Пермским ликеро-водочным заводом» и продолжало свое развитие до середины 80-х, очередной антиалкогольной кампании.

Современное название «Пермалко» завод получил в результате приватизации в 1993 году. Уже в 21 веке на территории предприятия появился новый цех, но и старые корпуса списывать не стали — историю здесь чтят, а традиции сохраняют. Цеха в них по-прежнему работают в полную силу.

Стремление ввысь

В прошлом выпуске «Архитектурных сокровищ Перми» мы рассказывали о доме старообрядца Крылова.