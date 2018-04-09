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Владимир Панов встретится с нижегородскими предпринимателями 9 апреля
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Владимир Панов встретится с нижегородскими предпринимателями 9 апреля 

Newsroom24 29 минут назад
Фото: Newsroom24
9 апреля с 14.00 до 16.00 в Торгово-промышленной палате Нижегородской области (ТПП НО) состоится встреча мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимательским сообществом. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.
Планируется обсудить вопросы взаимодействия власти и бизнеса, в интересах развития города, в том числе участие малого и среднего бизнеса в муниципальных торгах.
Модератором дискуссии выступит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО «Деловой России» Павел Солодкий. На встречу также приглашены генеральный директор ТПП НО, заместитель председателя городской Думы Дмитрий Краснов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.
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