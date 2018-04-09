Лица нижегородского бизнеса. Предприниматели рассказали мэру о своих проблемах

— Это не вечер вопросов и ответов. Поэтому не ждите быстрых ответов. Структура городской администрации еще только формируется, и команда формируется, -начал разговор бизнес-омбудсмен в Нижегородской области Павел Солодкий . — Поэтому лучше задавать системные вопросы. А еще лучше не вопросы, а пожелания и видение развития отрасли.

Владимир Панов имеет большой опыт работы в бизнесе и в органах власти. Он может посмотреть на проблемы с двух сторон. Тем не менее взаимодействие предпринимателей и администрации, по его собственному признанию, знает «точечно и несистемно». Много ли нового он узнал на этой встрече, спросил мэра корреспондент NN.ru.

— Нового я узнал немного, но объем вопросов очень правильный, — заметил мэр. Взаимоотношения между предпринимателями и администрацией долгое время находились в режиме нетранспарентности. Поэтому задача сейчас перевести их на более открытый и комфортный режим работы.

Встреча длилась два часа. Многие проблемы для предпринимателей были общими. Вопросы о них вызывали аплодисменты аудитории. Это нестационарная торговля, развитие застроенных территорий, подключение к ресурсоснабжающим организациям, бездействие чиновников. Но были вопросы и чисто отраслевые. Например, штрафы за превышение скорости машин частной «Скорой помощи». Или чехарда с автобусными маршрутами. Чтобы не делать изменения в спешке, мэр продлил договоры с перевозчиками. Теперь они могут работать еще 2,5 месяца.

Быстрых ответов Панов не давал. Например, на призыв о смещении с поста гендиректора «Теплоэнерго» Александра Котельникова (встречен аплодисментами предпринимателей) предложил не действовать на эмоциях. Многие ситуации требовали изучения. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Архитектор Зоя Рюрикова спросила о судьбе Почаинского оврага и предложила свое видение его обустройства. Мэр еще раз подтвердил, что с компание-застройщиком договор расторгнут. В будущем эта территория должна вернуться в земли парков и скверов.

— А что, управление города «в ручном режиме»… есть в этом что-то честное: ты пожаловался мэру — он сразу тебе тут же ответил, как в лучших зарубежных сериалах. Почаинский овраг обещал больше никому застраивать не отдавать и Зону озеленения вернуть, а про редевелопмент исторического центра обещал держать в курсе, дескать, областная и федеральная темы, — написала она в Facebook. — Всё логично, а вы чего хотели? А мы хотели городского диалога, это когда бизнес, горожане, власть не играют каждый в свои игры, а на равных участвуют в созидательных городских процессах, иначе будут скандальные застройки, непрозрачные водоканалы с теплоэнергами и их секретными тарифами, спущенные сверху дизайн-коды, и толпа мошенников вокруг городского бюджета…

— Есть жалобы, о которых мы знаем и ими занимаемся, а есть новые. Моя задача была, чтобы были озвучены системные вопросы, те, которые касаются многих предпринимателей. Мне кажется, это удалось, — подытожил встречу Павел Солодкий.

— Хороший формат. Это хорошее начинание, когда представители бизнеса могут в свободной форме общаться с представителями власти, — заметил по окончании встречи директор ООО «Репер НН» Альберт Слиняков.