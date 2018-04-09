В приморской бухте нашли новое загрязнение

Ранее в интернете вызвало бурную реакцию видео местных жителей, на котором видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля. В управлении Росприроднадзора после проверки на месте сообщили, что крупного загрязнения не обнаружили и предоставили видео с акватории. Специалисты отметили, что загрязнена береговая полоса, взяты пробы вещества. Местный житель сообщал РИА Новости, что угольная пыль могла осесть на дно. Управление начало ежедневные рейды в места перегрузки угля в портах Находка и Восточный.

"Поверхность акватории бухты Врангеля, прилегающей к пляжу Прикумский, загрязнена масляным пятном с мелкодисперсным веществом черного цвета. Госинспекторами ведется проверка обстоятельств случившегося", — говорится в сообщении управления.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Ранее сообщалось, что суд приостановил работу ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне.