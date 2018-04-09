Восстановлено транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке через китайско-российскую пограничную реку Хэйлунцзян

Суда на воздушной подушке являются особым способом транспортировки через реку Хэйлунцзян во время ледохода.

Транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке через реку Хэйлунцзян началось в 1992 г. и осуществляется ежегодно с третьей декады марта по первую декаду мая, а также с конца октября до начала января следующего года в период ледохода, когда по реке не могут курсировать обычные суда и проезжать автомобили.

В настоящее время через реку Хэйлунцзян Китай в основном экспортирует фрукты и овощи, сельскохозяйственную продукцию и строительную технику, а импортирует сою, муку и другие продукты российского производства. -0-