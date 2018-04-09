Минтранс решил увеличить штрафы за задержки вылета в 14 раз

Согласно нововведениям, штрафные санкции за задержку вылета впервые повысятся с 2000 года.

В настоящее время за каждый час просрочки перевозчик уплачивает 25 рублей. При этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета. В связи с этим некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.

Однако в текущей версии законопроекта предлагается увеличить штраф почти в 14 раз — до 339 рублей. Тем не менее, он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Как отметил сенатор Игорь Фомин , ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков, а также повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Но при этом слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты.

Повышение штрафных санкций за задержку вылета может произойти впервые с 2000 года.