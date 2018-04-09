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Минтранс решил увеличить штрафы за задержки вылета в 14 раз
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Минтранс решил увеличить штрафы за задержки вылета в 14 раз 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Министерство транспорта России рассчитывает завершить работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков через несколько недель, пишет газета «Известия».
Согласно нововведениям, штрафные санкции за задержку вылета впервые повысятся с 2000 года.
В настоящее время за каждый час просрочки перевозчик уплачивает 25 рублей. При этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета. В связи с этим некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.
Однако в текущей версии законопроекта предлагается увеличить штраф почти в 14 раз — до 339 рублей. Тем не менее, он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Как отметил сенатор Игорь Фомин, ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков, а также повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Но при этом слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты.
Повышение штрафных санкций за задержку вылета может произойти впервые с 2000 года.
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