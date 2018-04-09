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«Известия»: штрафы за задержку рейсов могут увеличиться в 14 раз
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«Известия»: штрафы за задержку рейсов могут увеличиться в 14 раз 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минтранс России планирует повысить штрафные санкции за задержку вылета в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки, сообщает газета «Известия». Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель, говорят источники газеты.
Согласно публикации, штраф не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Роспотребнадзор предложил на февральском совещании в Минтрансе распространить на гражданскую авиацию норму закона «О защите прав потребителей» о неустойке за задержку предоставления услуги. Если это произойдет, штраф составит 3% от цены билета за каждый час отсрочки.
Совет Федерации предложил в ходе февральского совещания зафиксировать размер штрафа на уровне 100 рублей. Это предложение поддержали представители "Аэрофлота" и авиакомпании «Сибирь».
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