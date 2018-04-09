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Производство аминокислот планируют открыть в Приморье
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Производство аминокислот планируют открыть в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Участники встречи рассказали главе региона о планах по расширению производства предприятия, которое расположено в Уссурийске. Так, группа компаний «Фармасинтез» — учредитель приморской компании «Ист-Фарм» — работает в России с 1997 года. На заводе в Уссурийске, который в этом году отметил 15-летие, работают около 200 сотрудников.
«Наше предприятие занимает первое место в России среди отечественных фармацевтических компаний по поставке лекарственных препаратов для государственных учреждений. Мы занимаемся производством противотуберкулезных, противовирусных, противораковых препаратов, антибиотиков, лекарств для лечения диабета и других. В Уссурийске намерены построить еще одну линию для производства аминокислот для парентерального питания. Эта идея своевременная и нужная, так как в России сегодня нет ни одной компании, производящей аминокислоты, весь это рынок — полностью импортный», — сообщил Викрам Пуния.
Бизнесмен добавил, что в планах компании — вложить в создание нового производства около 500 миллионов рублей. Через три года оно будет приносить до 100 миллионов рублей налога ежегодно. Выпускать аминокислоты бизнесмены намерены начать в 2020 году.
Андрей Тарасенко идею открытия новой линии одобрил, добавив, что Администрация края со своей стороны окажет необходимую поддержку компании. Кроме того, глава региона предложил приморскому предприятию рассмотреть возможность производства в крае одноразовых шприцев, капельниц, перевязочных и других расходных медицинских материалов.
«Эта потребность есть не только в Приморье, но и в медицинских учреждениях других регионов Дальнего Востока», — обозначил Андрей Тарасенко.
Викрам Пуния отметил, что такая идея — достаточно перспективная и пообещал проработать проект.
Напомним, Андрей Тарасенко посетил предприятие «Ист-Фарм» 29 марта во время рабочей поездки в Уссурийский городской округ. Глава региона осмотрел производственные мощности и поздравил коллектив с юбилеем.
«Вы делаете очень важную работу — производите лекарства, которые потом спасают людям жизни, помогают избавиться от болезней. Важно, что наша продукция востребована по всей России! Это подтверждает высокое качество препаратов и ваш профессионализм», — отметил глава региона.
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