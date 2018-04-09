Крысы наводнили кварталы Солсбери, оцепленные из-за «дела Скрипаля»

Резкий рост поголовья крыс отмечается в районе покушения на Скрипаля . Расследование дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля продолжается, доступ на место происшествия и на территорию близлежащих кварталов закрыт для обычных граждан. Коснулся этот запрет и различных городских служб, в том числе занимающихся борьбой с вредителями. Тем временем, санитарная обстановка на месте происшествия начинает становиться все более неблагополучной.

«Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть», — цитирует сообщение городских властей «Интерфакс»

Одним из самых уязвимых мест стал как раз паб «Милл», в котором Скрипаль и его дочь побывали незадолго до отравления. Сейчас в этом месте обитает множество грызунов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить. В самое ближайшее время полиция уже сможет переговорить с ним. Отмечается, что «бывший русский шпион» Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и хорошо реагирует на лечение.

Справка «СП»

Сергей Викторович Скрипаль родился 23 июня 1951 года в Киеве. Советский и российский разведчик. В 1995 году Скрипаль совершил государственную измену в виде шпионажа в пользу Великобритании . В 2006 году он был осужден и лишён воинского звания полковника. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией США , Скрипаль проживал в Великобритании, получил британское гражданство.

4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.

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