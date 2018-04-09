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Крысы наводнили кварталы Солсбери, оцепленные из-за «дела Скрипаля»
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Крысы наводнили кварталы Солсбери, оцепленные из-за «дела Скрипаля» 

Свободная пресса 1 час назад
Резкий рост поголовья крыс отмечается в районе покушения на Скрипаля. Расследование дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля продолжается, доступ на место происшествия и на территорию близлежащих кварталов закрыт для обычных граждан. Коснулся этот запрет и различных городских служб, в том числе занимающихся борьбой с вредителями. Тем временем, санитарная обстановка на месте происшествия начинает становиться все более неблагополучной.
«Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть», — цитирует сообщение городских властей «Интерфакс».
Одним из самых уязвимых мест стал как раз паб «Милл», в котором Скрипаль и его дочь побывали незадолго до отравления. Сейчас в этом месте обитает множество грызунов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить. В самое ближайшее время полиция уже сможет переговорить с ним. Отмечается, что «бывший русский шпион» Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и хорошо реагирует на лечение.
Справка «СП»
Сергей Викторович Скрипаль родился 23 июня 1951 года в Киеве. Советский и российский разведчик. В 1995 году Скрипаль совершил государственную измену в виде шпионажа в пользу Великобритании. В 2006 году он был осужден и лишён воинского звания полковника. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, Скрипаль проживал в Великобритании, получил британское гражданство.
4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией.
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