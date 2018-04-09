Челябинцев предупредили об отключении светофоров в центре города 9 апреля

Светофоры в центре Челябинска отключат 9 апреля на время проведения ремонтных работ, сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

В понедельник с 8 часов утра не будут работать светофоры на пересечении Свердловского проспекта с улицей Труда и на улице Труда у ДС «Юность». Ремонт планируют завершить к 12 часам. Автовладельцев просят быть особенно внимательными на указанном участке.

Напомним, в минувшее воскресенье в Челябинске из-за проблем с контактной сетью несколько раз останавливалось движение троллейбусов.