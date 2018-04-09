«Похоже на рыбу»: в сети обсуждают платье Любови Успенской

Знаменитая исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская вызвала жаркие споры у пользователей социальной сети Инстаграм под одной из своих публикаций. Женщина предстала перед подписчиками в платье, которое у одних вызвало бурный восторг, а у других некоторое недоумение.

Популярная российская и американская певица, армия поклонников которой рассредоточена по многим городам и странам, каждой своей публикацией в сети вызывает у них массу эмоций. Сама женщина, кстати, старается радовать поклонников снимками практически каждый день, и в очередном своем посте в микроблоге предстала перед почитателями своего таланта в сером платье-рыбке.

Эта фотография, как и остальные снимки, выложенные Любовью, снова подверглась детальному разбору со стороны ее подписчиков. Многие из них обратили внимание на наряд исполнительницы, который вызвал у них массу положительных эмоций. Другие, наоборот, посоветовали Успенской сменить имидж. А третьи уже в который раз принялись обсуждать изменения во внешности артистки и вспомнили скандальный случай, произошедший с ней не так давно. «Красота спасёт мир!» «Люба, какое платье! Вы просто красавица!» «Следующая Гурченко! Глаз уже не видно, операции зашкалили!» «Эта „королева“ пусть научится себя вести в общественных местах!» «Русалка!» «Не спи, замерзнешь!» «Все конечно красиво, но мне кажется, Вам надо поменять свой имидж. Ну, возможно на что-то спортивное или а-ля 50-60 годов…» «Устроила в самолете шоу! Фу, какая гадость! И как не стыдно только?» «Очень похоже на рыбу. Или на чешую» Однако, льстецов среди комментаторов все же оказалось в разы больше. Некоторые даже в своих отзывах дошли до того, что предложили взять эту фотографию для образца к какой-нибудь статуэтке, вручаемой на музыкальных премиях.