День китайского инвестора пройдет 19 апреля в Хабаровске

В рамках мероприятия вице-премьер — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка проведут ряд встреч с китайскими бизнесменами, планирующими к реализации инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока. День китайского инвестора состоится уже в третий раз, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ . Его проведение анонсировал Юрий Трутнев во время рабочего визита в Харбин КНР ) в феврале этого года. По его мнению, подобные встречи способствуют эффективной реализации инвестпроектов на территории макрорегиона.

«Считаю, что одним из результатов этой работы является то, что сегодня в Российской Федерации 26% всех прямых иностранных инвестиций приходится на территорию Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев.