Специалисты России, Норвегии и Японии обсудят перспективы перевозок в Арктике 

МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Международная конференция «Логистика в Арктике», которая пройдет в среду в Мурманске, соберет специалистов компаний и органов власти России, Норвегии и Японии. Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, такая встреча в этом году состоится уже в восьмой раз.
"VIII международная конференция «Логистика в Арктике» состоится 11 апреля в Мурманске, ее организатором является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств", — сообщили в пресс-службе.
В центре внимания участников конференции будут основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики. Также речь пойдет об инвестициях в транспортную инфраструктуру Арктики и развитие приграничного сотрудничества.
Участие в конференции примут Администрация морских портов Западной Арктики, компании "Газпрома", Атомфлот, порты Северо-Запада и Дальнего Востока России, Государственная транспортная лизинговая компания, РЖД, норвежская KirkenesNringshage AS, японская организация JETRO. Также в обсуждениях примут участие представители вузов.