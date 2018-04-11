Специалисты России, Норвегии и Японии обсудят перспективы перевозок в Арктике

Норвегии и МУРМАНСК , 11 апреля. / ТАСС /. Международная конференция «Логистика в Арктике», которая пройдет в среду в Мурманске, соберет специалистов компаний и органов власти России Японии . Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области , такая встреча в этом году состоится уже в восьмой раз.

"VIII международная конференция «Логистика в Арктике» состоится 11 апреля в Мурманске, ее организатором является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств", — сообщили в пресс-службе.

В центре внимания участников конференции будут основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики. Также речь пойдет об инвестициях в транспортную инфраструктуру Арктики и развитие приграничного сотрудничества.