Ещё
Специалисты России, Норвегии и Японии обсудят перспективы перевозок в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты России, Норвегии и Японии обсудят перспективы перевозок в Арктике 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Международная конференция «Логистика в Арктике», которая пройдет в среду в Мурманске, соберет специалистов компаний и органов власти России, Норвегии и Японии. Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, такая встреча в этом году состоится уже в восьмой раз.
"VIII международная конференция «Логистика в Арктике» состоится 11 апреля в Мурманске, ее организатором является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств", — сообщили в пресс-службе.
В центре внимания участников конференции будут основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики. Также речь пойдет об инвестициях в транспортную инфраструктуру Арктики и развитие приграничного сотрудничества.
Участие в конференции примут Администрация морских портов Западной Арктики, компании "Газпрома", Атомфлот, порты Северо-Запада и Дальнего Востока России, Государственная транспортная лизинговая компания, РЖД, норвежская KirkenesNringshage AS, японская организация JETRO. Также в обсуждениях примут участие представители вузов.
ТАСС: последние новости
Цукерберг предполагает, что спецпрокурор Мюллер ведет работу с сотрудниками Facebook Российские города начали тестировать систему tax free МЧС Петербурга предупредило о мошенниках, представляющихся сотрудниками пожарного надзора
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления366
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии105
Вслед за техникой подорожает одежда44
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам117
Украина арестовала еще одно российское судно819
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение