В ФРГ планируют лишать джихадистов немецких паспортов

Германии Статс-секретарь федерального МВД Штефан Майер заявил, что страна будет лишать джихадистов немецких паспортов. Об этом сообщает Der Westen.

По его словам, ведомство намерено лишать джихадистов немецкого гражданства при условии, что у них есть другое гражданство.

Он добавил, что для МВД ФРГ это «первоочередная цель» и как ожидается, данный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в скором времени.

Майер также заявил, что глава ведомства Хорст Зеехофер намерен расширить список «безопасных стран происхождения», что позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища.