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В ФРГ планируют лишать джихадистов немецких паспортов
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В ФРГ планируют лишать джихадистов немецких паспортов 

Газета.Ru 1 час назад
Статс-секретарь федерального МВД Германии Штефан Майер заявил, что страна будет лишать джихадистов немецких паспортов. Об этом сообщает Der Westen.
По его словам, ведомство намерено лишать джихадистов немецкого гражданства при условии, что у них есть другое гражданство.
Он добавил, что для МВД ФРГ это «первоочередная цель» и как ожидается, данный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в скором времени.
Майер также заявил, что глава ведомства Хорст Зеехофер намерен расширить список «безопасных стран происхождения», что позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища.
Как отмечается, в список включат Грузию, Армению, Тунис, Алжир и Марокко.
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