В Барнауле талые воды разрушили несколько колодцев ливневок на пр. Ленина

Разрушенные талыми водами колодцы ливневых канализаций на проспекте Ленина в Барнауле ремонтируют.

Как сообщает мэрия, участок напротив государственного колледжа расположен в низине, поэтому сюда и стекается вода как со стороны железнодорожного моста на Новом рынке, так и от улицы Северо-Западной.

Дорожники прочистили коллектор и начали устанавливать новые бетонные колодца и плиты перекрытия, которые будут зафиксированы щебнем и песком.

Напомним, в городе из-за паводка размыло несколько участков дорог, что привело к перекрытию улиц.