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В Барнауле талые воды разрушили несколько колодцев ливневок на пр. Ленина
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В Барнауле талые воды разрушили несколько колодцев ливневок на пр. Ленина 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Разрушенные талыми водами колодцы ливневых канализаций на проспекте Ленина в Барнауле ремонтируют.
Как сообщает мэрия, участок напротив государственного колледжа расположен в низине, поэтому сюда и стекается вода как со стороны железнодорожного моста на Новом рынке, так и от улицы Северо-Западной.
Дорожники прочистили коллектор и начали устанавливать новые бетонные колодца и плиты перекрытия, которые будут зафиксированы щебнем и песком.
Напомним, в городе из-за паводка размыло несколько участков дорог, что привело к перекрытию улиц.
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