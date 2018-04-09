В Барнауле талые воды подтопили улицы и дворы

Талые воды подтопили несколько улиц и дворов Барнаула и его пригорода. Откачка воды велась круглосуточно, сообщает городская администрация.

За два выходных дня, 7 и 8 апреля, на пульт дежурного в Центральном районе поступило 38 заявок от жителей частного сектора. Так, затопило приусадебные участки на ул. Короленко, Мамонтова, Краевая, Никитина, Семипалатинская, Аванесова, Конева, Правый берег Пруда. Жаловались на талые воды и жители поселка Борзовая Заимка, Лебяжье, Центральный, Ягодное.

В сети также появлялись фотографии подтопленного двора на Павловском тракте, перекрестка Попова-Павловский тракт.