Ещё
В Барнауле талые воды подтопили улицы и дворы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле талые воды подтопили улицы и дворы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Талые воды подтопили несколько улиц и дворов Барнаула и его пригорода. Откачка воды велась круглосуточно, сообщает городская администрация.
За два выходных дня, 7 и 8 апреля, на пульт дежурного в Центральном районе поступило 38 заявок от жителей частного сектора. Так, затопило приусадебные участки на ул. Короленко, Мамонтова, Краевая, Никитина, Семипалатинская, Аванесова, Конева, Правый берег Пруда. Жаловались на талые воды и жители поселка Борзовая Заимка, Лебяжье, Центральный, Ягодное.
В сети также появлялись фотографии подтопленного двора на Павловском тракте, перекрестка Попова-Павловский тракт.
АиФ — Алтай: последние новости
Пассажир пострадал в результате столкновения двух трамваев в Барнауле Какие территории барнаульцы выбрали для благоустройства в 2018 году? Барнаульские депутаты не одобрили отчёт глава Рубцовска?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты127
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1557
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН866
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей22
Больная Пьеха оказалась в больнице без лекарств18
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение