Ещё
В Оренбурге Радоницу рекомендовали сделать нерабочим днем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

В Оренбурге Радоницу рекомендовали сделать нерабочим днем 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Администрация Оренбурга рекомендовала работодателям сделать Радоницу нерабочим днем.
Чиновники поддержали предложение митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина. Однако окончательное решение будут принимать руководители организаций, сообщает пресс-служба администрации города.
День поминовения усопших Радоница пройдет 17 апреля.
«Если не получается в этот день попасть на кладбище, то можно помолиться в храме и прийти в другой день. Радоница у нас на Руси имеет изначально языческие корни. Надо определиться кто мы: христиане или язычники? Для язычников важно только в этот конкретный день собраться, а христиане понимают, что Бог готов выслушать человека в любой день без расписаний и часов приема», — рассказал иерей Максим Малюта, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Орской епархии и благочинный Медногорского округа.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге за хищение электроэнергии задержаны владельцы «криптофермы» Семиклассница из Сорочинска помогла полиции найти пропавшего пенсионера В Оренбурге прошел пасхальный крестный ход
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США202
В Кремле прокомментировали заявление Трампа143
Путин прокомментировал мировую обстановку419
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа153
Трамп готовит Россию к войне260
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение