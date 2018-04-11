В Оренбурге Радоницу рекомендовали сделать нерабочим днем

Администрация Оренбурга рекомендовала работодателям сделать Радоницу нерабочим днем.

Чиновники поддержали предложение митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина. Однако окончательное решение будут принимать руководители организаций, сообщает пресс-служба администрации города.

День поминовения усопших Радоница пройдет 17 апреля.

«Если не получается в этот день попасть на кладбище, то можно помолиться в храме и прийти в другой день. Радоница у нас на Руси имеет изначально языческие корни. Надо определиться кто мы: христиане или язычники? Для язычников важно только в этот конкретный день собраться, а христиане понимают, что Бог готов выслушать человека в любой день без расписаний и часов приема», — рассказал иерей Максим Малюта, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Орской епархии и благочинный Медногорского округа.