Радоница объявлена в Адыгее выходным днем

"Руководителям исполнительных органов государственной власти Адыгеи предоставить работникам выходной день 16 апреля 2018 года, в пасхальный день поминовения усопших", — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте администрации главы республики.

Руководителям органов власти и организаций рекомендовано предоставить работникам выходной день в соответствии с трудовым законодательством.

Православная Радоница для верующих — один из самых важных поминальных дней в году, когда принято посещать могилы умерших родственников.