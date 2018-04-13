Радоница объявлена в Адыгее выходным днем 

МАЙКОП, 13 апреля. /ТАСС/. Христианский праздник Радоница, который в этом году отмечают 16 апреля, объявлен в Адыгее выходным днем. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал глава республики Мурат Кумпилов.
"Руководителям исполнительных органов государственной власти Адыгеи предоставить работникам выходной день 16 апреля 2018 года, в пасхальный день поминовения усопших", — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте администрации главы республики.
Руководителям органов власти и организаций рекомендовано предоставить работникам выходной день в соответствии с трудовым законодательством.
Православная Радоница для верующих — один из самых важных поминальных дней в году, когда принято посещать могилы умерших родственников.