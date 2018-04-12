Почему на Радоницу радуются? 17 апреля православные будут поминать усопших

Как и во многих благочестивых обычаях россиян, у Радоницы есть и народные, и религиозные корни.

По мнению некоторых исследователей, название праздника связано с такими словами, как «род», «родство» и даже «радость». В этом есть определеёный смысл: на Радоницу, как ни в какой иной вселенский родительский (то есть всеобщий поминальный) день не принято было печалиться. На отчие могилы люди приходили радостные, ведь они приносили покойным благую весть: Христос воскрес! Недаром этот день ещё называют Пасхой для усопших.

Вместо тризны

Вообще-то обычай по весне вспоминать умерших, которые, по поверьям, могли влиять на будущий урожай, и всячески их задабривать жертвенными подношениями, у восточных славян существовал ещё в языческие времена. Такой день назывался Навьим днём, Могилками или Тризнами. Действительно, в порядке вещей было устраивать пышные поминальные пиры (тризны), в местах погребения оставлять еду, выливать на землю вино.

Отголоски тех языческих обрядов живы до сих пор: даже верующие люди нередко кладут на могилах так называемый помин — пасхальные яйца, куличи, творожные пасхи, алкогольные напитки, полагая, что таким образом «христосуются» со своими ушедшими родными. Меж тем Церковь считает это тяжёлым суеверием и призывает поминать прежде всего молитвой, а приготовленные угощения раздавать малоимущим и нуждающимся.

Кстати, во вторник Фоминой недели, когда и отмечается Радоница (в нынешнем году — 17 апреля), в храмах вновь начинают служить панихиды по усопшим, поэтому с утра многие идут в церковь, чтобы подать поминальные записки. Молиться за дарование покоя душам усопших принято и на кладбище, зажигая свечи.

Чистое место

Что ещё следует сделать в этот день, так это прибрать места погребения. Убрать мусор, поправить оградку, вымыть каменное надгробье, посадить, если погода позволяет, цветы. Главное внимание — надгробному кресту: он всегда должен стоять прямо.

Убраться на погосте перед Радоницей можно и заранее. Но тогда сделать это нужно ещё в дни Великого поста, ведь верующие не посещают кладбище (кроме похорон) в период от Вербного воскресенья и до Радоницы.

Что, вопреки расхожим домыслам, можно делать в этот день и чего делать нельзя? Устраивать свадьбу на Радоницу можно, ведь это обычный непостный день церковного года. А вот венчаться на Радоницу нельзя, потому что по вторникам Таинство Венчания не совершается, чтобы первый день семейной жизни не приходился на среду — день поста.

Работать на Радоницу можно. К слову, если у работающего человека нет возможности именно в этот день посетить храм и съездить на кладбище, то можно выбрать другой день, а на Радоницу помолиться о своих покойных дома.