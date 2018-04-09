Молитва в «день роз». Что такое Радоница и когда она будет в 2018 году?

Чему посвящён и какого числа

Радоница — день всецерковного поминовения усопших. В некоторых местах так называется вся Радоницкая неделя. В ряде источников этот поминальный день упоминается с XIV века. А по свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV век), этот праздник отмечался на христианских кладбищах с древности.

Именно в этот день, а не на Пасху, ходят на кладбище, убирают могилки, навещают — «окликают» покойников.

Почему так называется и как нельзя поминать

Коротко о происхождении слова. По мнению специалистов, оно заимствовано у балтов: с литовского, например, raudine — «молитва за умерших с плачем и причитанием».

По другим источникам Радоница (Радуница) — производное от греческого ροδωνια «розовый куст, розовый сад» или «день роз» с тем же значением радостного пасхального «праздника поминовения мёртвых».

Считается, что до Радоницы поминать родителей нельзя, так как они впервые разговляются после Пасхи именно в этот день.

В советские времена, когда многим посещать церковь было нельзя, люди приходили праздновать Пасху на кладбище. Таким образом, по сути, и Радоница, и Пасха праздновались в один день. Но это неправильно: на Пасху Христос воскрес, а не умер — значит, о поминках речь идти не может.

Неприемлем с церковной точки зрения и обряд, когда на могиле ставят алкоголь, хлеб, куличи, конфеты, портреты усопшего. Говоря современным языком — это новодел. Ведь до появления фотографии (около 200 лет назад), ни снимков, ни перечисленого выше на могилах не было.

Чему радуемся и как правильно поминать?

Смысл Радоницы как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их переходу в другую жизнь — вечную.

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, прочитать молитву (литию). Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. В ряде мест (деревень, отдалённых хуторов), где священник не мог быть одновременно на нескольких кладбищах сразу, его звали раньше. Там Радоница приходится на понедельник.