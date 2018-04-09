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Молитва в «день роз». Что такое Радоница и когда она будет в 2018 году?
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Молитва в «день роз». Что такое Радоница и когда она будет в 2018 году? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Чему посвящён и какого числа
Радоница — день всецерковного поминовения усопших. В некоторых местах так называется вся Радоницкая неделя. В ряде источников этот поминальный день упоминается с XIV века. А по свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV век), этот праздник отмечался на христианских кладбищах с древности.
В Русской православной церкви поминовение установлено для того, чтобы разделить с усопшими великую радость воскресения Иисуса Христа, ведь Пасха продолжается елых 40 дней.
Именно в этот день, а не на Пасху, ходят на кладбище, убирают могилки, навещают — «окликают» покойников.
Почему так называется и как нельзя поминать
Коротко о происхождении слова. По мнению специалистов, оно заимствовано у балтов: с литовского, например, raudine — «молитва за умерших с плачем и причитанием».
По другим источникам Радоница (Радуница) — производное от греческого ροδωνια «розовый куст, розовый сад» или «день роз» с тем же значением радостного пасхального «праздника поминовения мёртвых».
Считается, что до Радоницы поминать родителей нельзя, так как они впервые разговляются после Пасхи именно в этот день.
В советские времена, когда многим посещать церковь было нельзя, люди приходили праздновать Пасху на кладбище. Таким образом, по сути, и Радоница, и Пасха праздновались в один день. Но это неправильно: на Пасху Христос воскрес, а не умер — значит, о поминках речь идти не может.
Неприемлем с церковной точки зрения и обряд, когда на могиле ставят алкоголь, хлеб, куличи, конфеты, портреты усопшего. Говоря современным языком — это новодел. Ведь до появления фотографии (около 200 лет назад), ни снимков, ни перечисленого выше на могилах не было.
Чему радуемся и как правильно поминать?
Смысл Радоницы как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их переходу в другую жизнь — вечную.
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, прочитать молитву (литию). Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. В ряде мест (деревень, отдалённых хуторов), где священник не мог быть одновременно на нескольких кладбищах сразу, его звали раньше. Там Радоница приходится на понедельник.
Интересно, что в Белоруссии Радоница — официальный государственный праздник поминовения усопших и нерабочий день. В 2018 году Радоницу объявили выходным днём и в Брянской области.
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