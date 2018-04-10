Что значит слово «Радоница» и в чем суть Родительского дня?

Как правильно отмечать Радоницу и поминать усопших?

Радоница или родительский день — день, когда поминают усопших. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, жившего в IV веке, христиане отмечали Радоницу еще в древности.

Что значит слово «Радоница»?

Слово «радоница» восходит к словам «радость» и «род». Так как Радоница следует за главным христианским праздником — Пасхой — она обязывает христиан не переживать по поводу смерти близких, а радоваться их «рождению» в вечную жизнь.

Можно ли ходить на кладбище в Пасху?

В последнее время распространился обычай посещать кладбище в праздник Пасхи. Но он противоречит древнейшим установлениям церкви не поминать усопших до девятого дня после Пасхи. Даже если человек умирает на Пасху, его хоронят по особому пасхальному чину, потому что Пасха — это время особой радости, праздник победы над смертью.

Когда будет Родительский день в 2018 году?

Первое поминовение усопших совершают во вторник второй недели после Пасхи. В 2018 году Радоница приходится на 17 апреля. В Барнауле в этот день организуют бесплатную доставку на кладбища.

Как правильно поминать усопших и как вести себя на кладбище?

Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре. После литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится.

Придя на кладбище, нужно зажечь свечку, прочитать акафист о упокоении усопших или пригласить священника для совершения чина литии (усиленной молитвы).

Затем нужно прибрать могилу и посидеть возле не молча, вспоминая родного человека. Не нужно есть, пить и особенно выпивать на кладбище.

«Неблагоговейно ведут себя те, кто появляется на кладбище пьяным или потребляет спиртное на могилах, нецензурно выражается, издает бесчинные вопли и смех, куражится и задирает других посетителей. Не по-христиански это, — рассказали в алтайской митрополии. — Не мудро поступают те, кто раскладывает пищу на могилках. Чего хорошего в том, что птицы и бродячие собаки будут скакать по ним, гадить, осквернять? Лучше подайте милостыню нищему и обездоленному. В наше время таких немало. Пусть тоже порадуются празднику!».

Как должна выглядеть могила православного?

В православной традиции могила — это место будущего воскресения христианина. Поэтому она должна содержаться в чистоте и порядке. Могильный холм обычно украшают символом спасения — Святым Животворящим Крестом.

Простой скромный крест из металла или дерева предпочтительнее дорогих монументов и надгробий из гранита и мрамора.