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«Какая худосочная!»: Сергей Светлаков показал фото с Верой Брежневой
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«Какая худосочная!»: Сергей Светлаков показал фото с Верой Брежневой 

Eva.ru 56 минут назад
Фото: Eva.ru
Популярный шоумен Сергей Светлаков опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме снимок с известной певицей Верой Брежневой. И хотя сам мужчина отнесся к публикации с присущим ему чувством юмора, его подписчики отреагировали на фотографию более серьезно. При этом большинство их них обратили свои взоры на певицу, начав обсуждать ее фигуру.
Российский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер и сценарист нечасто радует своих поклонников новыми фотографиями и видеороликами в сети. Но несколько часов назад он решил продемонстрировать фанатам снимок, на котором предстал в компании знаменитой эстрадной певицы. При этом Светлаков решил блеснуть и чувством юмора, назвав женщину в комментарии к публикации своей родственницей. «Раджа нашёл сестру»
Многочисленным подписчикам Сергея понравилась его шутка, но значительная их часть не обратила на подпись никакого внимания. Больше их заинтересовала фигура бывшей солистки группы «ВИА Гра», которая, по их мнению, уж очень сильно похудела. А у некоторых перемены и вовсе вызвали опасения за здоровье певицы. «Какая сестра худосочная!» «У Брежневой анорексия?» «Что за плоская девица?» «Вера такая тощая? Жесть!» «Кожа, да кости! Сергей, поищи ещё…» «Сестрёнку надо покормить» Кстати, некоторые из комментаторов еще и раскритиковали Светлакова за этот снимок. Они заявили, что им надоели «постоянные кривляния» артиста и попросили начать выкладывать в микроблог что-то более стоящее и серьезное.
А еще не так давно подписчики Светлакова восхищались его совместными фотографиями с супругой.
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