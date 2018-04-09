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Разведение ос сделало бедного хубэйского крестьянина состоятельным человеком
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Разведение ос сделало бедного хубэйского крестьянина состоятельным человеком 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — 37-летний Ху Минь живет в деревне Жаньдахэ поселка Лицзяхэ уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/. С апреля 2016 года Ху Минь занимается разведением ос. В течение двух лет его бизнес непрерывно расширялся и в итоге он создал в родной деревне осоводческий кооператив. Количество осиных клеток увеличилось с 50 до 4000. Выращиваемые кооперативом куколки и взрослые осы продаются вплоть до провинции Гуандун /Южный Китай/, годовой доход от их реализации достигает 2 млн юаней.
В настоящее время Ху Минь бесплатно обучает осоводству крестьян из окрестных деревень, помогая почти 50 бедным крестьянским семьям увеличить доходы. Сам Ху Минь в конце 2017 года построил новый дом и окончательно порвал с бедностью.
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — 37-летний Ху Минь живет в деревне Жаньдахэ поселка Лицзяхэ уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/. С апреля 2016 года Ху Минь занимается разведением ос. В течение двух лет его бизнес непрерывно расширялся и в итоге он создал в родной деревне осоводческий кооператив. Количество осиных клеток увеличилось с 50 до 4000. Выращиваемые кооперативом куколки и взрослые осы продаются вплоть до провинции Гуандун /Южный Китай/, годовой доход от их реализации достигает 2 млн юаней.
В настоящее время Ху Минь бесплатно обучает осоводству крестьян из окрестных деревень, помогая почти 50 бедным крестьянским семьям увеличить доходы. Сам Ху Минь в конце 2017 года построил новый дом и окончательно порвал с бедностью.
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — 37-летний Ху Минь живет в деревне Жаньдахэ поселка Лицзяхэ уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/. С апреля 2016 года Ху Минь занимается разведением ос. В течение двух лет его бизнес непрерывно расширялся и в итоге он создал в родной деревне осоводческий кооператив. Количество осиных клеток увеличилось с 50 до 4000. Выращиваемые кооперативом куколки и взрослые осы продаются вплоть до провинции Гуандун /Южный Китай/, годовой доход от их реализации достигает 2 млн юаней.
В настоящее время Ху Минь бесплатно обучает осоводству крестьян из окрестных деревень, помогая почти 50 бедным крестьянским семьям увеличить доходы. Сам Ху Минь в конце 2017 года построил новый дом и окончательно порвал с бедностью.
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — 37-летний Ху Минь живет в деревне Жаньдахэ поселка Лицзяхэ уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/. С апреля 2016 года Ху Минь занимается разведением ос. В течение двух лет его бизнес непрерывно расширялся и в итоге он создал в родной деревне осоводческий кооператив. Количество осиных клеток увеличилось с 50 до 4000. Выращиваемые кооперативом куколки и взрослые осы продаются вплоть до провинции Гуандун /Южный Китай/, годовой доход от их реализации достигает 2 млн юаней.
В настоящее время Ху Минь бесплатно обучает осоводству крестьян из окрестных деревень, помогая почти 50 бедным крестьянским семьям увеличить доходы. Сам Ху Минь в конце 2017 года построил новый дом и окончательно порвал с бедностью.
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — 37-летний Ху Минь живет в деревне Жаньдахэ поселка Лицзяхэ уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/. С апреля 2016 года Ху Минь занимается разведением ос. В течение двух лет его бизнес непрерывно расширялся и в итоге он создал в родной деревне осоводческий кооператив. Количество осиных клеток увеличилось с 50 до 4000. Выращиваемые кооперативом куколки и взрослые осы продаются вплоть до провинции Гуандун /Южный Китай/, годовой доход от их реализации достигает 2 млн юаней.
В настоящее время Ху Минь бесплатно обучает осоводству крестьян из окрестных деревень, помогая почти 50 бедным крестьянским семьям увеличить доходы. Сам Ху Минь в конце 2017 года построил новый дом и окончательно порвал с бедностью.
Уезд Сюаньэнь /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — 37-летний Ху Минь живет в деревне Жаньдахэ поселка Лицзяхэ уезда Сюаньэнь провинции Хубэй /Центральный Китай/. С апреля 2016 года Ху Минь занимается разведением ос. В течение двух лет его бизнес непрерывно расширялся и в итоге он создал в родной деревне осоводческий кооператив. Количество осиных клеток увеличилось с 50 до 4000. Выращиваемые кооперативом куколки и взрослые осы продаются вплоть до провинции Гуандун /Южный Китай/, годовой доход от их реализации достигает 2 млн юаней.
В настоящее время Ху Минь бесплатно обучает осоводству крестьян из окрестных деревень, помогая почти 50 бедным крестьянским семьям увеличить доходы. Сам Ху Минь в конце 2017 года построил новый дом и окончательно порвал с бедностью.
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