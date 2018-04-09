В Германии намерены лишать джихадистов немецких паспортов

Как пишет издание, МВД хочет лишить джихадистов немецкого гражданства при условии, что у них есть другое гражданство. Как сообщил Майер, это «первоочередная цель» и ожидается, что законопроект будет внесен «в первый год правительства».

Армению, Тунис, Алжир и Марокко. Кроме того, глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен внести расширить список «безопасных стран происхождения», что позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из этих стран о предоставлении убежища — в список включат Грузию

Зеехофер ранее был премьером федеральной земли Бавария — первого немецкого региона на пути большинства прибывающих с Ближнего Востока мигрантов. Позиция Зеехофера по миграции была одной из жестких.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали. Зеехофер заявил, что инцидент в Мюнстере показал, что обеспечить абсолютную безопасность, несмотря на все усилия государства, невозможно.