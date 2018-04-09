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Кафедра гистологии Военно-медицинской академии отметила 150-летний юбилей
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Кафедра гистологии Военно-медицинской академии отметила 150-летний юбилей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Знаменательная дата была отмечена научной конференцией, в рамках которой прошел «круглый стол», где состоялось обсуждение методик преподавания предмета гистологии в вузах России.
На конференцию, которая прошла в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова при поддержке Всероссийского научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, приехали около 80 гостей из Крыма, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на Дону и других городов России.
С приветственным словом к собравшимся в гостинице «Санкт-Петербург» обратился руководитель форума заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы доктор медицинских наук, профессор Богдан Котив.
Доклад заведующей кафедрой доктора медицинских наук, профессора Ирины Одинцовой был посвящен основным вехам в истории кафедры –— её становлению и развитию. На пленарных и секционных заседаниях выступили известные гистологи страны.
На конференции прошел «круглый стол», на котором состоялось обсуждение методик преподавания предмета гистологии в вузах России.
Почетными гостями форума стали заведующие кафедр морфологического и клинического профиля Военно-медицинской академии Вадим Чирский, Николай Фомин, Иван Гайворонский.
Сертификаты участника конференции были вручены курсантам, слушателям и студентам академии –— активным кружковцам гистологической секции, имеющим высокие достижения в изучении гистологических методик.
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