Большой научный день в Военно-медицинской академии

На итоговой научной конференции ВНОКС были представлены результаты научного творчества курсантов студентов.

В Военно-медицинской академии подвели итоги работы за год Военного Научного Общества Курсантов (ВНОКС). С самого утра на кафедрах академии проходили конференции, на которых свои доклады представляли курсанты, слушатели и студенты академии. На конференции кружка ВНОКС кафедры нормальной анатомии, которая собрала рекордное количество участников и слушателей были представлены и стендовые доклады, и устные научные сообщения. Открывая заседание заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Иван Васильевич Гайворонский, который является и научным руководителем военно-научного общества курсантов академии пожелал всем участникам успехов в научной работе, заострив внимание на том, что работа во ВНОКС это не только прекрасная школа для будущих врачей, особенно для тех, кто нацелен на получение в будущем ученой степени, но это и огромный совместный труд учащихся и преподавателей.

Некоторые кафедры академии объединились для проведения совместного итогового заседания, что придало дополнительный интерес к научным докладам. Такую совместную конференцию организовали кафедры Биологии и Инфекционных болезней. Кафедра Гистологии чествовала лучших и самых активных участников кружка ВНОКС в торжественной обстановке на Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию кафедры, которая состоялась в гостинице Санкт-Петербург и собрала большое количество гостей со всех уголков страны.

Главное мероприятие Большого дня науки ВМедА — итоговая научная конференция ВНОКС, на которой были представлены результаты научного творчества курсантов студентов и слушателей академии состоялась в клубе. Возглавил пленарное заседание начальник академии Александр Яковлевич Фисун . Заместителем начальника академии по учебной и научной работе Богданом Николаевичем Котивым были вручены грамоты победителям научных конкурсов.

Среди военно-научных секций лауреатами конкурса стали:

1 место — кафедры военно-полевой хирургии (полковник м/с К. Головко), нервных болезней (ассистент М. Прокудин), организации и тактики медицинской службы (подполковник м/с А. Анисимов), нормальной анатомии (преподаватель А. Семенова);

2 место — кафедры военной травматологии и ортопедии (подполковник м/с Р. Федоров), военно-морской терапии (подполковник м/с Р. Макиев), военно-медицинского снабжения и фармации (полковник м/с Р. Голубенко), гистологии (преподаватель А. Комарова);

3 место — кафедры офтальмологии (полковник м/с С. Сосновский), госпитальной терапии (подполковник м/с Д. Сердюков), общей и военной гигиены (старший преподаватель В. Майдан), патологической анатомии (доцент Т. Соловьева).

За выполнение наиболее ценных в научном отношении исследований награждены грамотами: курсанты А. Рыбаков (1 место), А. Вертий (2 место), Ю. Швец (2 место), А. Почтарник (3 место); капитан м/с В. Гречухин (3 место), студенты К. Сулин (3 место) и О. Казымова (3 место).

По итогам конкурса «Военная медицина» выдвинуты на конкурс Минобороны и награждены грамотами: курсанты А. Рокшин, Н. Насурдинов, А. Луданов.

И в ознаменовании 30-летнего руководства военно-научным обществом курсантов, студентов и слушателей академии заведующий кафедрой нормальной анатомии, профессор Иван Васильевич Гайворонский был награжден ценным подарком.

Сейчас на кафедрах и в научно-исследовательских подразделениях курсантам и слушателям академии предлагается более 300 направлений научных исследований, что позволяет каждому из курсантов-кружковцев заниматься интересующей его темой. Основным условием участия курсантов и слушателей в деятельности ВНОКС является отличная и хорошая учеба. Командование академии создает все условия для работы ВНОКС, всячески поддерживает талантливую молодежь и главным приоритетом при поступлении в адъюнктуру ставит наличие навыков проведения научных исследований, участие в научных конкурсах и конференциях.