Одна из старейших военных здравниц на Дальнем Востоке получила реконструированный спальный корпус

Перед военными строителями была поставлена сложная задача по реконструкции и сохранению исторического облика восстанавливаемых объектов.

В ходе проведенной реконструкции спального корпуса военного санатория «Океанский» была выполнена перепланировка помещений на 3-х этажах, в результате чего появились 29 комфортных номеров категории «Стандарт» и «Люкс».

В военной здравнице теперь имеются светлые холлы с мягкой мебелью, зал для переговоров, спортивный зал, комнаты для персонала, технические помещения, комната связи. Также в здании установлены три современных пассажирских лифта, что очень удобно для отдыхающих. Кроме того в здании есть бассейн, в помещении которого предусмотрена система «теплый пол». Обеззараживание воды, подаваемой в чашу бассейна, выполняется на установках ультрафиолетового облучения.

В целях создания благоприятных условий для гостей санатория, в каждом помещении поддерживается комфортный температурно-влажностный режим, который достигается благодаря автоматизации работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Необходимо отметить, что все установленное вентиляционное оборудование выполнено в шумоизолированном исполнении.

Поскольку в спальном корпусе постоянно будут находиться отдыхающие, особое внимание уделено их безопасности. В здании установлены противопожарные двери, применяемые отделочные материалы соответствуют требованиям пожарной безопасности. В санатории также смонтированы системы внешнего и внутреннего пожаротушения, автоматическая охранно-пожарная сигнализация, система речевого оповещения (всего 116 дымовых адресных пожарных извещателей).

При проведении реконструкции военными строителями были предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Так по территории, прилегающей к зданию — для пешеходных дорожек применено твердое нескользкое покрытие, обеспечивающее возможность использования кресел-колясок. Кроме того, входы в здание оборудованы специальными коммуникациями, ширина проемов которых позволяет передвигаться на инвалидных колясках.

Здание, построенное в стиле «сталинский ампир», состоит из двух объемов П-образной формы, которые соединяются на третьем этаже. Оно является одним из ярких образцов санаторно-курортной архитектуры начала и середины ХХ века.

«Перед военными строителями была поставлена сложная задача по реконструкции и сохранению исторического облика восстанавливаемых объектов — спального корпуса санатория и наружной парадной лестницы, ведущей от набережной. Практически все работы по демонтажу приходилось выполнять вручную, способом поэлементной разборки. При выполнении строительно-монтажных работ мастера-строители кропотливо обновляли все архитектурные элементы, карнизы, фронтоны, скульптурные композиции, ограждения крылец и балконов, фрагменты колонн, пилястр. Уверен, что мы справились со своей работой, спальный корпус получился современным, комфортным и вместе с тем он не потерял свою историческую индивидуальность», — сообщил инженер технического надзора обособленного подразделения «Отдел капитального строительства по территории Восточного военного округа» ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Евгений Бакуш.