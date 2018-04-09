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Белорусские пасечники выпускают пчел
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Белорусские пасечники выпускают пчел 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
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