Белорусские пасечники выпускают пчел

Минск , 8 апреля / Синьхуа / — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 8 апреля /Синьхуа/ — С наступлением весны и приходом теплых дней пасечники Беларуси выпускают пчел в первые весенние очистительные облеты. С нижних и верхних летков на ульях снимаются защитные элементы, производятся подкормка пчелиных семей и противоклещевая обработка. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)