Открытие Циньтунского лодочного фестиваля в Тайчжоу

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля / Синьхуа / — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — Циньтунский лодочный фестиваль 2018 года открылся сегодня на озере Циньху в районе Цзянъянь городского округа Тайчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/. В традиционной «храмовой ярмарке на воде» принимают участие несколько сотен лодок и более 10 тыс. гребцов. (Синьхуа)