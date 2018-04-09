Циньшанский монастырь — буддийский монастырь Сянгана с тысячелетней историей

Сянган , 8 апреля / Синьхуа / — Циншаньский монастырь расположен на восточном склоне горы Циншань в районе Туньмэнь САР Сянган. Это один из трех самых крупных древних буддийских монастырей Сянгана, сооружение которого началось в конце правления династии Восточная Цзинь /317-420/. (Синьхуа/Ли Пэн)

Сянган, 8 апреля /Синьхуа/ — Циншаньский монастырь расположен на восточном склоне горы Циншань в районе Туньмэнь САР Сянган. Это один из трех самых крупных древних буддийских монастырей Сянгана, сооружение которого началось в конце правления династии Восточная Цзинь /317-420/. (Синьхуа/Ли Пэн)

Сянган, 8 апреля /Синьхуа/ — Циншаньский монастырь расположен на восточном склоне горы Циншань в районе Туньмэнь САР Сянган. Это один из трех самых крупных древних буддийских монастырей Сянгана, сооружение которого началось в конце правления династии Восточная Цзинь /317-420/. (Синьхуа/Ли Пэн)

Сянган, 8 апреля /Синьхуа/ — Циншаньский монастырь расположен на восточном склоне горы Циншань в районе Туньмэнь САР Сянган. Это один из трех самых крупных древних буддийских монастырей Сянгана, сооружение которого началось в конце правления династии Восточная Цзинь /317-420/. (Синьхуа/Ли Пэн)

Сянган, 8 апреля /Синьхуа/ — Циншаньский монастырь расположен на восточном склоне горы Циншань в районе Туньмэнь САР Сянган. Это один из трех самых крупных древних буддийских монастырей Сянгана, сооружение которого началось в конце правления династии Восточная Цзинь /317-420/. (Синьхуа/Ли Пэн)

Сянган, 8 апреля /Синьхуа/ — Циншаньский монастырь расположен на восточном склоне горы Циншань в районе Туньмэнь САР Сянган. Это один из трех самых крупных древних буддийских монастырей Сянгана, сооружение которого началось в конце правления династии Восточная Цзинь /317-420/. (Синьхуа/Ли Пэн)