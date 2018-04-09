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Зимородки в лесопарке «Цишань»
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Зимородки в лесопарке «Цишань» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
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