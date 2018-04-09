Зимородки в лесопарке «Цишань»

Фучжоу, 8 апреля / Синьхуа / — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай /. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь

Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь

Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь

Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь

Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь

Фучжоу, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото от 7 апреля — весенняя жизнь зимородков в национальном лесопарке «Цишань» городского округа Фучжоу провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь