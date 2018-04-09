«Нефритовые пояса» новых сельских шоссе в горах провинции Хубэй 

Эньши /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ ускоренными темпами ведется строительство сельских шоссейных дорог. Извилистые горные шоссе с цементным покрытием, подобно нефритовым поясам, связывают друг с другом затерянные в горах деревушки. (Синьхуа/Ян Шуньпи)
Эньши /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ ускоренными темпами ведется строительство сельских шоссейных дорог. Извилистые горные шоссе с цементным покрытием, подобно нефритовым поясам, связывают друг с другом затерянные в горах деревушки. (Синьхуа/Ян Шуньпи)
Эньши /пров. Хубэй/, 8 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции Хубэй /Центральный Китай/ ускоренными темпами ведется строительство сельских шоссейных дорог. Извилистые горные шоссе с цементным покрытием, подобно нефритовым поясам, связывают друг с другом затерянные в горах деревушки. (Синьхуа/Ян Шуньпи)