«Прекрасное открытие» молодого химика Гэ Цзюня

Пекин, 8 апреля / Синьхуа / — Молодой китайский химик Гэ Цзюнь, используя свою незаурядную фантазию и исследовательские способности, изобрел новый, оригинальный метод повышения жизнеспособности и устойчивости экзоэнзимов /внеклеточных ферментов/. Результаты его работы дадут мощный толчок для дальнейших исследований по биокаталитической и медико-лабораторной проблематике. Не так давно ряд ученых с мировым именем поддержали назначение Гэ Цзюня на должность доцента химико-инженерного факультета пекинского университета «Цинхуа».

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Молодой китайский химик Гэ Цзюнь, используя свою незаурядную фантазию и исследовательские способности, изобрел новый, оригинальный метод повышения жизнеспособности и устойчивости экзоэнзимов /внеклеточных ферментов/. Результаты его работы дадут мощный толчок для дальнейших исследований по биокаталитической и медико-лабораторной проблематике. Не так давно ряд ученых с мировым именем поддержали назначение Гэ Цзюня на должность доцента химико-инженерного факультета пекинского университета «Цинхуа».

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Молодой китайский химик Гэ Цзюнь, используя свою незаурядную фантазию и исследовательские способности, изобрел новый, оригинальный метод повышения жизнеспособности и устойчивости экзоэнзимов /внеклеточных ферментов/. Результаты его работы дадут мощный толчок для дальнейших исследований по биокаталитической и медико-лабораторной проблематике. Не так давно ряд ученых с мировым именем поддержали назначение Гэ Цзюня на должность доцента химико-инженерного факультета пекинского университета «Цинхуа».