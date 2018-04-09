Императорский драконовый халат на рапсовом поле в деревне Чанцзянъюй 

Нанкин, 8 апреля /Синьхуа/ — На рапсовом поле в деревне Чанцзянъюй уличного комитета Лунпао городского округа Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ недавно появилось изображение императорского драконового халата лунпао площадью 7,2 га. Фотографии Синьхуа/Ли Бо Нанкин, 8 апреля /Синьхуа/ — На рапсовом поле в деревне Чанцзянъюй уличного комитета Лунпао городского округа Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ недавно появилось изображение императорского драконового халата лунпао площадью 7,2 га. Фотографии Синьхуа/Ли Бо Нанкин, 8 апреля /Синьхуа/ — На рапсовом поле в деревне Чанцзянъюй уличного комитета Лунпао городского округа Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ недавно появилось изображение императорского драконового халата лунпао площадью 7,2 га. Фотографии Синьхуа/Ли Бо