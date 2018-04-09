Во Франции мэра поместили под стражу за угрозу бродягам катаной, пишут СМИ

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Мэр французского города Виссу, департамент Эсон Ришар Тренкье был помещен под стражу за то, что он угрожал бродягам катаной, сообщает издание Monde.

"Он угрожал бродягам катаной", — сообщили в прокуратуре. Как пишет газета, на Треньке был надет бронежилет, а в руках он держал пистолет. Кроме того, по словам источника издания, мэра сопровождали его первый заместитель и несколько полиейских.

В свою очередь газета Parisien пишет, что Тренкье пытался помешать бродягам обосноваться на парковке частного детского сада. Бродяги вызвали полицию. Один из кочующих также был помещен под стражу после того, как в его автомобиле было найдено ружье.

По данным французских СМИ, тест на содержанье алкоголя в крови Треньке оказался положительным.