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Во Франции мэра поместили под стражу за угрозу бродягам катаной, пишут СМИ
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Во Франции мэра поместили под стражу за угрозу бродягам катаной, пишут СМИ 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / Bobo Boom / Shinken tsuba close-up
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мэр французского города Виссу, департамент Эсон Ришар Тренкье был помещен под стражу за то, что он угрожал бродягам катаной, сообщает издание Monde.
"Он угрожал бродягам катаной", — сообщили в прокуратуре. Как пишет газета, на Треньке был надет бронежилет, а в руках он держал пистолет. Кроме того, по словам источника издания, мэра сопровождали его первый заместитель и несколько полиейских.
В свою очередь газета Parisien пишет, что Тренкье пытался помешать бродягам обосноваться на парковке частного детского сада. Бродяги вызвали полицию. Один из кочующих также был помещен под стражу после того, как в его автомобиле было найдено ружье.
По данным французских СМИ, тест на содержанье алкоголя в крови Треньке оказался положительным.
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