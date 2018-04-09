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Разведчики готовятся к конкурсу «Отличник войсковой разведки-2018»
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Разведчики готовятся к конкурсу «Отличник войсковой разведки-2018» 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Разведывательные подразделения 201-ой военной базы проходят подготовку к окружному этапу соревнований.
Военнослужащие тренируются перед выступлением на этапе конкурса «Отличник войсковой разведки-2018», который пройдет в рамках летних Армейских международных игр.
Солдаты разведывательных подразделений 201-ой военной базы, расположенной в республике Таджикистан, в полной боевой экипировке совершенствуют свои навыки по преодолению полосы разведчика, включающей в себя такие сложные препятствия, как разрушенное здание, вертикальную стену высотой в пять метров, ров с водой, проволочные заграждения, участок канализации и многое другое.
Помимо основных препятствий, разведчики также должны пройти участки условно зараженной местности в защитных противогазах, провести эвакуацию раненого, преодолеть сухое русло реки и произвести спуск на тросах с отвесного склона высотой более 15-ти метров.
Завершающим этапом в подготовке к конкурсу станет марш-бросок на 10 километров. Разведчики должны провести его по пересеченной местности и в полной боевой экипировке на полигоне «Ляур».
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