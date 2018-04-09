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Маленькие суровые охотники с беркутами
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Маленькие суровые охотники с беркутами 

Bigpicture.ru 27 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
24-летний фотограф и писатель-путешественник из Израиля Ашер Свиденский, недавно посетивший Монголию, сделал потрясающие кадры казахских детей, которые в возрасте 13 лет начинают учиться охоте на зайцев и лис с помощью огромных птиц.
1. 13-летний Ирка Болен на своей лошади. Казахи в горах в Монголии являются одним из немногих народов, охотящихся с беркутами. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
2. 13-летняя Ашол Пан со своим орлом в горах Монголии. Во время своей поездки фотограф случайно познакомился с 13-летней дочерью опытного охотника, которая, по его мнению, единственная девочка, изучающая редкое ремесло. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
3. 13-летняя Ашол Пан со своим орлом в горах Монголии. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
4. «Я был поражен легкостью и грациозностью ее движений, когда она впервые в жизни взяла в руки орла. Она бесстрашно носит его на руке и с нежностью поглаживает, что-то приговаривая», — рассказывает Свиденский. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
5. 13-летняя Ашол Пан со своим орлом в горах Монголии. Взрослый беркут может достигать веса в семь килограммов с размахом крыльев более двух метров. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
6. По словам фотографа, еще не очень развитые руки детей с трудом держат тяжелых беркутов. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
7. 13-летняя Ашол Пан со своим орлом в горах Монголии. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
8. 13-летний Ирка Болен со своим орлом. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
9. 13-летняя Ашол Пан со своим орлом в горах Монголии. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
10. 13-летний Ирка Болен со своим орлом. После того как охотники увидят лису, они на лошадях устремляются к ней, чтобы выгнать ее на открытое пространство. Ну а затем уже выпускают беркута. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
11. Через несколько лет службы беркута отпускают на волю, на вершине горы оставляя для него прощальный подарок — убитую овцу. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
12. Ашер Свиденский — фотограф и автор этих замечательных снимков. (Фото: Ашер Свиденский / Caters News)
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