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Военно‑патриотические сборы «Юнармии» пройдут в Коломне с понедельника
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Военно‑патриотические сборы «Юнармии» пройдут в Коломне с понедельника 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
С понедельника в парк-отеле «Олимп» в подмосковной Коломне пройдут военно-патриотические сборы при поддержке всероссийского движения «Юнармия», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.
«В рамках программы лагеря около 500 юных жителей Подмосковья смогут овладеть основными начальными навыками военного дела. Команда организаторов подготовила для участников насыщенную программу с множеством интересных соревнований», — говорится в сообщении.
Первая смена военно-патриотического лагеря пройдет с 9 по 12 апреля, вторая — с 12 по 15 апреля. На сборах участники встретятся с профессиональными военными деятелями, среди которых командир 234-го полка 76-й Черниговской гвардейской воздушно-десантной дивизии, Герой России Геворк Исаханян и статс-секретарь ассоциации группы «Вымпел» Николай Похиленко. Эксперты проведут мастер-классы с участниками патриотического лагеря и поделятся опытом несения военной службы.
В курс подготовки молодых юнармейцев войдет: противопожарная подготовка, оказание первой доврачебной помощи, основы картографии, прохождение полосы препятствий и навыки сборки и разборки автомата. Обучение юношей и девушек пройдет под руководством военных инструкторов, которые поделиться своим личным и профессиональным опытом, дадут ценные рекомендации и советы.
После прохождения обучения участников ожидает сдача нормативов. Юноши и девушки, которые достойно пройдут все испытания, и покажут высокий уровень подготовки, будут удостоены отличительного шеврона и сертификата участника на торжественной церемонии закрытия смены, которая состоится 11 апреля.
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