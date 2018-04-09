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Узорные цветочные ковры в ботаническом саду Наньтуна
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Узорные цветочные ковры в ботаническом саду Наньтуна 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь
Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь
Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь
Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь
Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь
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