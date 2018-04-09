Узорные цветочные ковры в ботаническом саду Наньтуна

Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля / Синьхуа / — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Наньтун /пров. Цзянсу/, 8 апреля /Синьхуа/ — На фото — оригинальные узорные ковры из весенних цветов в ботаническом саду «Чжоуцзи люйбоюань» в городском округе Наньтун провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь