Почти 30 лифтов планируют заменить в Печатниках до конца года

В столичном районе Печатники планируют заменить почти 30 лифтов до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

«Капитальный ремонт в рамках краткосрочного плана региональной программы капремонта в текущем году проведут по 12 адресам в Печатниках. Также на территории района в этот период запланирована замена 26 лифтов по семи адресам и проведение планово-предупредительного ремонта 161 подъезда», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Печатниках планируется провести работы по замене 112 оконных блоков на лестничных клетках по трем адресам, замене 64 дверей в местах общего пользования по 13 адресам, устройству гостевой парковки на 16 машиномест.