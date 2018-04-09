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Почти 30 лифтов планируют заменить в Печатниках до конца года
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Почти 30 лифтов планируют заменить в Печатниках до конца года 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
В столичном районе Печатники планируют заменить почти 30 лифтов до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ВАО.
«Капитальный ремонт в рамках краткосрочного плана региональной программы капремонта в текущем году проведут по 12 адресам в Печатниках. Также на территории района в этот период запланирована замена 26 лифтов по семи адресам и проведение планово-предупредительного ремонта 161 подъезда», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Печатниках планируется провести работы по замене 112 оконных блоков на лестничных клетках по трем адресам, замене 64 дверей в местах общего пользования по 13 адресам, устройству гостевой парковки на 16 машиномест.
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