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Православные Алматы празднуют пасху
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Православные Алматы празднуют пасху 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)
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