Православные Алматы празднуют пасху

Алматы, 8 апреля / Синьхуа / — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)

Алматы, 8 апреля /Синьхуа/ — Сегодня православные Казахстана отмечают пасху. В ночь с 7 на 8 апреля тысячи жителей города Алматы посетили храмы. Главная пасхальная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе. (Синьхуа/Павел Михеев)