Исторические загородные усадьбы деятелей китайской культуры на горе Сяоюйшань

Цзинань , 8 апреля / Синьхуа / — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй