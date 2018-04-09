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Исторические загородные усадьбы деятелей китайской культуры на горе Сяоюйшань
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Исторические загородные усадьбы деятелей китайской культуры на горе Сяоюйшань 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
Цзинань, 8 апреля /Синьхуа/ — Теплым весенним днем приятно неспешно прогуляться по зеленеющим склонам горы Сяоюйшань в районе Наньцюй города Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Здешние загородные усадьбы в европейском стиле как будто ведут безмолвный рассказ о жизни их прежних владельцев, великих деятелей китайской культуры: Лян Шицю, Кан Ювэя, Цай Юаньпэя, Лао Шэ… Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй
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